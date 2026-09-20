Δοκιμάζουμε το άνετο Citroen C5 Aircross Hybrid 145 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

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συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει: να βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την άνεση. Και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό και στην έκδοση της δοκιμής μας: το

δεν είναι ό,τι πιο γρήγορο, δεν έχει ανάγκη από premium υποκατάστατα και δεν μπαίνει στην πρίζα. Είναι