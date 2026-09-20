Δοκιμάζουμε το άνετο Citroen C5 Aircross Hybrid 145 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το άνετο Citroen C5 Aircross Hybrid 145 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Όταν ένα μοντέλο δεν προσπαθεί να σου αποδείξει κάτι, τότε μάλλον το έχει βρει. Όπως το νέο C5 Aircross που ποντάρει εκεί που πρέπει για να έχει νόημα: στην άνεση, την πρακτικότητα και την καθημερινή ευκολία.
Στην εποχή που τα SUV θέλουν να τα κάνουν όλα η Citroen συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει: να βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την άνεση. Και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό και στην έκδοση της δοκιμής μας: το νέο C5 Aircross Hybrid 145 δεν είναι ό,τι πιο γρήγορο, δεν έχει ανάγκη από premium υποκατάστατα και δεν μπαίνει στην πρίζα. Είναι όσο πιο απλό και πρακτικό γίνεται: Βενζινούλα, περιστασιακή ηλεκτρική υποβοήθηση, αυτόματο κιβώτιο, πολύ χώρο για την οικογένεια και πολλή-πολλή άνεση για όλους.
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