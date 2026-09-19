Βελτιώνει την τεχνολογία στο εσωτερικό του Jazz Crosstar η Honda
NEWSAUTO.GR

Βελτιώνει την τεχνολογία στο εσωτερικό του Jazz Crosstar η Honda

Η ψηφιακό περιβάλλον του Honda Jazz Crosstar έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνει το smartphone στην καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου.

Βελτιώνει την τεχνολογία στο εσωτερικό του Jazz Crosstar η Honda
Το Honda Jazz Crosstar επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον infotainment και συνδεσιμότητας στον οδηγό.

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