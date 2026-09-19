Θα έχεις ηλεκτρικό, αλλά θα συμπεριφέρεται σαν σπορ βενζινοκίνητο
NEWSAUTO.GR

Θα έχεις ηλεκτρικό, αλλά θα συμπεριφέρεται σαν σπορ βενζινοκίνητο

Το Hyundai Ioniq 5 N μπορεί να αλλάξει εικονικά ταχύτητες, έχει «κόφτη» και παράγει ήχους που μοιάζουν από σκληροπυρηνικά τετρακύλινδρα βενζινοκίνητα μοντέλα. Τώρα, η εταιρεία θέλει να κάνει αυτή την αίσθηση ακόμα πιο ρεαλιστική.

Θα έχεις ηλεκτρικό, αλλά θα συμπεριφέρεται σαν σπορ βενζινοκίνητο
Η Hyundai θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα την εξομοίωση θερμικών μοτέρ στα ηλεκτρικά μοντέλα της, και σκοπεύει να εισάγει την αίσθηση του engine braking, του φαινομένου δηλαδή που το αυτοκίνητο μειώνει ταχύτητα αν αφήσουμε το γκάζι και πρακτικά φρενάρει με τον κινητήρα.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης