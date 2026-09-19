Θα έχεις ηλεκτρικό, αλλά θα συμπεριφέρεται σαν σπορ βενζινοκίνητο
Θα έχεις ηλεκτρικό, αλλά θα συμπεριφέρεται σαν σπορ βενζινοκίνητο
Το Hyundai Ioniq 5 N μπορεί να αλλάξει εικονικά ταχύτητες, έχει «κόφτη» και παράγει ήχους που μοιάζουν από σκληροπυρηνικά τετρακύλινδρα βενζινοκίνητα μοντέλα. Τώρα, η εταιρεία θέλει να κάνει αυτή την αίσθηση ακόμα πιο ρεαλιστική.
Η Hyundai θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα την εξομοίωση θερμικών μοτέρ στα ηλεκτρικά μοντέλα της, και σκοπεύει να εισάγει την αίσθηση του engine braking, του φαινομένου δηλαδή που το αυτοκίνητο μειώνει ταχύτητα αν αφήσουμε το γκάζι και πρακτικά φρενάρει με τον κινητήρα.
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