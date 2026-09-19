Θα έχεις ηλεκτρικό, αλλά θα συμπεριφέρεται σαν σπορ βενζινοκίνητο

Το Hyundai Ioniq 5 N μπορεί να αλλάξει εικονικά ταχύτητες, έχει «κόφτη» και παράγει ήχους που μοιάζουν από σκληροπυρηνικά τετρακύλινδρα βενζινοκίνητα μοντέλα. Τώρα, η εταιρεία θέλει να κάνει αυτή την αίσθηση ακόμα πιο ρεαλιστική.