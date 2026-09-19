Σημαντικό γερμανικό μοντέλο σε παγκόσμια πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
NEWSAUTO.GR

Σημαντικό γερμανικό μοντέλο σε παγκόσμια πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το πολυτελές όχημα ελευθέρου χρόνου θα είναι διαθέσιμο με ότι… καύσιμο θέλει ο πελάτης, ακόμα και με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου!

Σημαντικό γερμανικό μοντέλο σε παγκόσμια πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μία από τις σημαντικότερες πανελλήνιες πρεμιέρες της φετινής έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA θα είναι η ολοκαίνουργια BMW X5. Η πέμπτη γενιά του πολυτελούς SUV θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό στην έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, στο Metropolitan Expo.

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