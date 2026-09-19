Σημαντικό γερμανικό μοντέλο σε παγκόσμια πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σημαντικό γερμανικό μοντέλο σε παγκόσμια πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Το πολυτελές όχημα ελευθέρου χρόνου θα είναι διαθέσιμο με ότι… καύσιμο θέλει ο πελάτης, ακόμα και με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου!
Μία από τις σημαντικότερες πανελλήνιες πρεμιέρες της φετινής έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA θα είναι η ολοκαίνουργια BMW X5. Η πέμπτη γενιά του πολυτελούς SUV θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό στην έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, στο Metropolitan Expo.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα