Δοκιμάζουμε το UM Wynwood 125 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το UM Wynwood 125 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε το «new kid in town» UM Wynwood 125 και απολαμβάνουμε πρακτικότητα και ευκολία σε κάθε χιλιόμετρο.
Αν μας έλεγε κάποιος πριν από δύο δεκαετίες ότι μια αμερικανική εταιρεία θα έβαζε στην γκάμα της scooter αστικής μετακίνησης θα γελάγαμε μέχρι δακρύων. Βλέπετε η μοτοσικλετιστική κουλτούρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι εντελώς διαφορετική και τα δίκυκλα είναι κατά κύριο λόγο, οχήματα ελευθερίας, ταξιδιού και διασκέδασης.
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