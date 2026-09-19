Δοκιμάζουμε το UM Wynwood 125 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το UM Wynwood 125 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε το «new kid in town» UM Wynwood 125 και απολαμβάνουμε πρακτικότητα και ευκολία σε κάθε χιλιόμετρο.

Δοκιμάζουμε το UM Wynwood 125 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Αν μας έλεγε κάποιος πριν από δύο δεκαετίες ότι μια αμερικανική εταιρεία θα έβαζε στην γκάμα της scooter αστικής μετακίνησης θα γελάγαμε μέχρι δακρύων. Βλέπετε η μοτοσικλετιστική κουλτούρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι εντελώς διαφορετική και τα δίκυκλα είναι κατά κύριο λόγο, οχήματα ελευθερίας, ταξιδιού και διασκέδασης.

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