Πόσα αλκοτέστ γίνονται κάθε ΠΣΚ στην Αττική;
Πόσα αλκοτέστ γίνονται κάθε ΠΣΚ στην Αττική;
Θέλοντας να δώσει τέλος στους θανάτους στην άσφαλτο, η Ελληνική Αστυνομία έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους παραβάσεων, με τα αποτελέσματα να είναι θετικά.
UPD:
Η κατανάλωση αλκοόλ είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες πρόκλησης οδικών ατυχημάτων, και η Ελληνική Αστυνομία έχει εδώ και καιρό εντατικοποιήσει τους ελέγχους της, ούτως ώστε να μειωθούν τα περιστατικά όπου άνθρωποι υπό την επήρεια μέθης βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.
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