Πώς πηγαίνουν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών στην Ελλάδα;
Πώς πηγαίνουν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών στην Ελλάδα;
Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως ολοένα και περισσότεροι στην Ελλάδα επιλέγουν ηλεκτρικό καινούργιο αυτοκίνητο…
Ισχυρή ανοδική πορεία καταγράφουν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα, κερδίζοντας σημαντικό έδαφος ακόμη και σε μία περίοδο κατά την οποία η συνολική αγορά παρουσίασε μεγάλη κάμψη.
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