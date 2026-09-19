Πώς πηγαίνουν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Πώς πηγαίνουν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών στην Ελλάδα;

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως ολοένα και περισσότεροι στην Ελλάδα επιλέγουν ηλεκτρικό καινούργιο αυτοκίνητο…

Πώς πηγαίνουν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών στην Ελλάδα;
Ισχυρή ανοδική πορεία καταγράφουν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα, κερδίζοντας σημαντικό έδαφος ακόμη και σε μία περίοδο κατά την οποία η συνολική αγορά παρουσίασε μεγάλη κάμψη.

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