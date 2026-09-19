Η κατηγορία αυτοκινήτων που κάνει θραύση στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Η κατηγορία αυτοκινήτων που κάνει θραύση στην Ελλάδα

Ολοένα και μεγαλώνουν οι πωλήσεις των SUV στην Ελλάδα παραμερίζοντας παραδοσιακές κατηγορίες

Η κατηγορία αυτοκινήτων που κάνει θραύση στην Ελλάδα
Απόλυτοι κυρίαρχοι της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου παραμένουν τα οχήματα ελευθέρου χρόνου, τα γνωστά σε όλους μας SUV. Σύμφωνα με μα επίσημα στοιχεία σχεδόν δύο στα τρία καινούργια επιβατικά που ταξινομούνται στη χώρα μας ανήκουν πλέον στην παραπάνω κατηγορία η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος.

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