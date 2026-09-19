Δοκιμάζουμε την υβριδική Alfa Romeo Junior - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε την υβριδική Alfa Romeo Junior - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Junior Ibrida διατίθεται και σε τετρακίνητη έκδοση. Καμία έκπληξη, προφανώς. Ωστόσο, το θέμα είναι το σύστημα μετάδοσης σε όλους τους τροχούς ή κάτι περισσότερο;
Ερώτημα: Η Junior, το νέο compact SUV της Alfa Romeo, έκανε το χρέος της τόσο στην εταιρεία όσο και προς τους πελάτες; Όχι, είναι η απάντηση.
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