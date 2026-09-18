Γιατί σταματά την παραγωγή της Artura η McLaren;
Γιατί σταματά την παραγωγή της Artura η McLaren;
Ο Βρετανός κατασκευαστής, ελέω των νέων στρατηγικών του πλάνων, αναμένεται να βάλει στοπ στην παραγωγή του υβριδικής τεχνολογίας supercar.
Η McLaren βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες ανανεώσεις της γκάμας της, με ένα SUV και ένα νέο supercar που θα τοποθετηθεί κάτω από την 750S να βρίσκονται στα άμεσα σχέδια της. Στο πλαίσιο αυτής της νέας εποχής, όμως, ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της τελευταίας περιόδου φαίνεται πως οδεύει προς την έξοδο.
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