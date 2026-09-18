Είναι αυτό το αυτοκίνητο που περιμένουν όλοι οι Alfisti;
Είναι αυτό το αυτοκίνητο που περιμένουν όλοι οι Alfisti;
Η Alfa Romeo θα παρουσιάσει σύντομα ένα νέο μοντέλο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια είναι το αυτοκίνητο που περιμένουν όλοι οι fan της, και έχει δημιουργηθεί με σκοπό να προκαλέσει οδηγικές συγκινήσεις.
Η Alfa Romeo ετοιμάζει ένα concept car, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία θα είναι εμποτισμένο με το όραμα της μάρκας για το μέλλον, και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως δείγμα της δημιουργικής ισχύος της.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα