Είναι αυτό το αυτοκίνητο που περιμένουν όλοι οι Alfisti;

Η Alfa Romeo θα παρουσιάσει σύντομα ένα νέο μοντέλο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια είναι το αυτοκίνητο που περιμένουν όλοι οι fan της, και έχει δημιουργηθεί με σκοπό να προκαλέσει οδηγικές συγκινήσεις.