Είναι αυτό το αυτοκίνητο που περιμένουν όλοι οι Alfisti;
NEWSAUTO.GR

Είναι αυτό το αυτοκίνητο που περιμένουν όλοι οι Alfisti;

Η Alfa Romeo θα παρουσιάσει σύντομα ένα νέο μοντέλο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια είναι το αυτοκίνητο που περιμένουν όλοι οι fan της, και έχει δημιουργηθεί με σκοπό να προκαλέσει οδηγικές συγκινήσεις.

Είναι αυτό το αυτοκίνητο που περιμένουν όλοι οι Alfisti;
Η Alfa Romeo ετοιμάζει ένα concept car, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία θα είναι εμποτισμένο με το όραμα της μάρκας για το μέλλον, και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως δείγμα της δημιουργικής ισχύος της.

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