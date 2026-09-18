Ήρθε στην Ελλάδα το CUPRA Raval! Πόσο κοστίζει;

Το νέο Raval είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας περαιτέρω την ηλεκτρική γκάμα της CUPRA. Που θα το δείτε από κοντά;