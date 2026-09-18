Ήρθε στην Ελλάδα το CUPRA Raval! Πόσο κοστίζει;
Ήρθε στην Ελλάδα το CUPRA Raval! Πόσο κοστίζει;
Το νέο Raval είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας περαιτέρω την ηλεκτρική γκάμα της CUPRA. Που θα το δείτε από κοντά;
Ως το τρίτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA, μετά τα Born και Tavascan, το Raval έρχεται να εκφράσει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη φιλοσοφία της μάρκας.
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