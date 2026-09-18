Πότε θα δούμε καινούριο Ford Fiesta ST;
Πότε θα δούμε καινούριο Ford Fiesta ST;
Μέσα στη νέα γενιά μοντέλων που ετοιμάζει η Ford θα βρίσκεται και το καινούριο Fiesta. Και η hot-hatch εκδοχή του δείχνει να αποτελεί μέρος της προϊοντικής στρατηγικής.
Η Ford ετοιμάζει μία νέα γενιά μοντέλων ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά, με το Fiesta να αναμένεται να επιστρέψει και την πολυπόθητη έκδοση ST να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων.
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