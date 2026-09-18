Πότε θα δούμε καινούριο Ford Fiesta ST;
NEWSAUTO.GR

Πότε θα δούμε καινούριο Ford Fiesta ST;

Μέσα στη νέα γενιά μοντέλων που ετοιμάζει η Ford θα βρίσκεται και το καινούριο Fiesta. Και η hot-hatch εκδοχή του δείχνει να αποτελεί μέρος της προϊοντικής στρατηγικής.

Πότε θα δούμε καινούριο Ford Fiesta ST;
Η Ford ετοιμάζει μία νέα γενιά μοντέλων ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά, με το Fiesta να αναμένεται να επιστρέψει και την πολυπόθητη έκδοση ST να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης