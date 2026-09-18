Πότε θα δούμε καινούριο Ford Fiesta ST;

Η Ford ετοιμάζει μία νέα γενιά μοντέλων ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά, με το Fiesta να αναμένεται να επιστρέψει και την πολυπόθητη έκδοση ST να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων.