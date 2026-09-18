Οι οδηγοί γυρνούν την πλάτη στις οθόνες
Οι οδηγοί γυρνούν την πλάτη στις οθόνες
Τα δεδομένα από μια νέα έρευνα του οργανισμού JD Power καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι οδηγοί δεν εντυπωσιάζονται από τις ολοένα μεγαλύτερες οθόνες, ενώ αντίθετα δείχνουν να εκτιμούν περισσότερο την τεχνολογία που λειτουργεί διακριτικά και ουσιαστικά.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης 2026 US Tech Experience Index της JD Power, στην οποία συμμετείχαν 68.084 ιδιοκτήτες καινούργιων αυτοκινήτων έπειτα από τις πρώτες 90 ημέρες συμβίωσης με αυτά.
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