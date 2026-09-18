Οι οδηγοί γυρνούν την πλάτη στις οθόνες

Τα δεδομένα από μια νέα έρευνα του οργανισμού JD Power καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι οδηγοί δεν εντυπωσιάζονται από τις ολοένα μεγαλύτερες οθόνες, ενώ αντίθετα δείχνουν να εκτιμούν περισσότερο την τεχνολογία που λειτουργεί διακριτικά και ουσιαστικά.