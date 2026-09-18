Θα προτιμούσες αυτό το... τανκ από μια Mercedes G-Class;

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επεκτείνει τη γκάμα του πολυτελούς

με μια νέα μακριά έκδοση, η οποία αυξάνει σημαντικά τις διαστάσεις του SUV και αλλάζει τον χαρακτήρα του. Η νέα διαμόρφωση προσφέρει