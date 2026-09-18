Θα προτιμούσες αυτό το... τανκ από μια Mercedes G-Class;
NEWSAUTO.GR

Θα προτιμούσες αυτό το... τανκ από μια Mercedes G-Class;

Το GWM Tank 700 LWB, η κινεζική απάντηση στη Mercedes G-Class, γίνεται εξαθέσια και ακόμα πιο premium.

Θα προτιμούσες αυτό το... τανκ από μια Mercedes G-Class;
Η Great Wall Motor επεκτείνει τη γκάμα του πολυτελούς Tank 700 με μια νέα μακριά έκδοση, η οποία αυξάνει σημαντικά τις διαστάσεις του SUV και αλλάζει τον χαρακτήρα του. Η νέα διαμόρφωση προσφέρει έξι θέσεις σε διάταξη 2+2+2, με στόχο να προσφέρει περισσότερη άνεση στους επιβάτες.

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