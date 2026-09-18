Ιδού η νέα Zontes 703F - Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Ιδού η νέα Zontes 703F - Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;

Η Zontes φέρνει στην Ελλάδα την ανανεωμένη 703F με προσθήκες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για ακόμα πιο άνετα ταξίδια και περισσότερη ασφάλεια.

Ιδού η νέα Zontes 703F - Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;
Η Zontes 703F έχει ήδη συνδέσει το όνομά της με απαιτητικά ταξίδια, έχοντας καλύψει διαδρομές με τον Κωνσταντίνο Μητσάκη από την Ελλάδα έως την Ισλανδία, αλλά και από την Αθήνα μέχρι τη Σαγκάη, διασχίζοντας μεταξύ άλλων την έρημο Τακλαμακάν με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου.

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