Δοκιμάζουμε το Suzuki e Vitara με τη μεγαλύτερη αυτονομία - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Στη Suzuki, δεν βιάστηκαν να εμπλακούν στην ηλεκτροκίνηση. Είτε λόγω φιλοσοφίας είτε επειδή δεν είχαν να αποδείξουν κάτι, δεν ασχολήθηκαν με το θέμα από νωρίς.