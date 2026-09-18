Δοκιμάζουμε το Suzuki e Vitara με τη μεγαλύτερη αυτονομία - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Suzuki e Vitara με τη μεγαλύτερη αυτονομία - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Κάποια στιγμή θα συνέβαινε κι αυτό. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Suzuki φέρει ένα βαρύ όνομα και έχει ένα (επίσης) βαρύ καθήκον.

Δοκιμάζουμε το Suzuki e Vitara με τη μεγαλύτερη αυτονομία - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Στη Suzuki, δεν βιάστηκαν να εμπλακούν στην ηλεκτροκίνηση. Είτε λόγω φιλοσοφίας είτε επειδή δεν είχαν να αποδείξουν κάτι, δεν ασχολήθηκαν με το θέμα από νωρίς.

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