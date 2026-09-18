Δοκιμάζουμε το Suzuki e Vitara με τη μεγαλύτερη αυτονομία - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Suzuki e Vitara με τη μεγαλύτερη αυτονομία - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Κάποια στιγμή θα συνέβαινε κι αυτό. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Suzuki φέρει ένα βαρύ όνομα και έχει ένα (επίσης) βαρύ καθήκον.
Στη Suzuki, δεν βιάστηκαν να εμπλακούν στην ηλεκτροκίνηση. Είτε λόγω φιλοσοφίας είτε επειδή δεν είχαν να αποδείξουν κάτι, δεν ασχολήθηκαν με το θέμα από νωρίς.
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