Θα προτιμούσες αυτή τη βελτιωμένη Porsche από μια 911;
NEWSAUTO.GR

Θα προτιμούσες αυτή τη βελτιωμένη Porsche από μια 911;

Η Porsche 928 Gemballa με τον V8 παραμένει ακόμα και σήμερα μια από τις πιο εντυπωσιακές δημιουργίες του εκκεντρικού Ούβε Γκεμπάλα που διέπρεψε τη δεκαετία του 1980.

Θα προτιμούσες αυτή τη βελτιωμένη Porsche από μια 911;
Η Gemballa τη δεκαετία του 1980 ήταν ένα ηχηρό όνομα στον κόσμο του αυτοκινήτου στη Γερμανία. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1979 ως βελτιωτής αυτοκινήτων και έφτασε στο σημείο να γίνει ανεξάρτητος κατασκευαστής στα μέσα της δεκαετίας.

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