Θα προτιμούσες αυτή τη βελτιωμένη Porsche από μια 911;
Θα προτιμούσες αυτή τη βελτιωμένη Porsche από μια 911;
Η Porsche 928 Gemballa με τον V8 παραμένει ακόμα και σήμερα μια από τις πιο εντυπωσιακές δημιουργίες του εκκεντρικού Ούβε Γκεμπάλα που διέπρεψε τη δεκαετία του 1980.
Η Gemballa τη δεκαετία του 1980 ήταν ένα ηχηρό όνομα στον κόσμο του αυτοκινήτου στη Γερμανία. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1979 ως βελτιωτής αυτοκινήτων και έφτασε στο σημείο να γίνει ανεξάρτητος κατασκευαστής στα μέσα της δεκαετίας.
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