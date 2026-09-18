Θα προτιμούσες αυτή τη βελτιωμένη Porsche από μια 911;

Η

τη δεκαετία του

ήταν ένα ηχηρό όνομα στον κόσμο του αυτοκινήτου στη Γερμανία. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1979 ως βελτιωτής αυτοκινήτων και έφτασε στο σημείο