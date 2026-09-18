Θρυλική εταιρεία με supercars θέλει να φτιάξει αντίπαλο της Lamborghini Urus

Η McLaren θα κατασκευάσει ένα πολυτελές SUV με sport χαρακτήρα. Παράλληλα, ετοιμάζει τεράστια επένδυση για να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις της.