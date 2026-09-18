Θρυλική εταιρεία με supercars θέλει να φτιάξει αντίπαλο της Lamborghini Urus
Θρυλική εταιρεία με supercars θέλει να φτιάξει αντίπαλο της Lamborghini Urus
Η McLaren θα κατασκευάσει ένα πολυτελές SUV με sport χαρακτήρα. Παράλληλα, ετοιμάζει τεράστια επένδυση για να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις της.
Η McLaren έχει στα σκαριά ένα καινούργιο SUV, το οποίο αναμένεται να τοποθετηθεί απέναντι από τη Lamborghini Urus και την Aston Martin DBX.
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