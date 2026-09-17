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Αυτές οι μοτοσικλέτες έκαναν πάταγο σε πωλήσεις στην Ελλάδα!
NEWSAUTO.GR

Αυτές οι μοτοσικλέτες έκαναν πάταγο σε πωλήσεις στην Ελλάδα!

Η κυριαρχία της CFMoto συνεχίστηκε όλο το καλοκαίρι και πλέον η κινεζική εταιρεία έχει πάρει τα ηνία στην κατηγορία των μοτοσικλετών.

Αυτές οι μοτοσικλέτες έκαναν πάταγο σε πωλήσεις στην Ελλάδα!
Αφήσαμε πλέον πίσω μας το καλοκαίρι με την αγορά δικύκλων να τα πηγαίνει ικανοποιητικά. Παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται η αγορά και κυρίως του έντονου προβλήματος με τις παραδόσεις μοτοσικλετών λόγω έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας, οι πωλήσεις κύλησαν ομαλά, με τον Ιούλιο να σημειώνει άνοδο και τον Αύγουστο να έχει μικρή πτώση.

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