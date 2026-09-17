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Τελικά ποια κοστίζουν λιγότερο στη χρήση, τα θερμικά ή τα ηλεκτρικά;
NEWSAUTO.GR

Τελικά ποια κοστίζουν λιγότερο στη χρήση, τα θερμικά ή τα ηλεκτρικά;

Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που επιλέγει κάποιος να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι το χαμηλότερο κόστος χρήσης που αναμένεται αυτά να έχουν, συγκριτικά με τα θερμικά. Ισχύει στην πραγματικότητα αυτό όμως;

Τελικά ποια κοστίζουν λιγότερο στη χρήση, τα θερμικά ή τα ηλεκτρικά;
Την απάντηση έρχεται να δώσει μια νέα ανάλυση του Διεθνούς Συμβουλίου για τις Καθαρές Μεταφορές (International Council on Clean Transportation – ICCT), το οποίο είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που εξειδικεύεται στο περιβάλλον.

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