Αυτό το ηλεκτρικό θα μπορεί να φορτίζει ασύρματα

Η Porsche κάνει προσθήκες στον εξοπλισμό της ηλεκτρικής Cayenne, με στοιχεία που αυξάνουν την αίσθηση πολυτέλειας αλλά και την τεχνολογία του αυτοκινήτου.