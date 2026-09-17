Αυτό το ηλεκτρικό θα μπορεί να φορτίζει ασύρματα
Αυτό το ηλεκτρικό θα μπορεί να φορτίζει ασύρματα
Η Porsche κάνει προσθήκες στον εξοπλισμό της ηλεκτρικής Cayenne, με στοιχεία που αυξάνουν την αίσθηση πολυτέλειας αλλά και την τεχνολογία του αυτοκινήτου.
UPD:
Η Porsche αναβαθμίζει την ηλεκτρική Cayenne, και αυξάνει το τεχνολογικό στοιχείο που αποσκοπεί στη μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας.
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Δείτε εδώ.
UPD:
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