Έτσι θα είναι το νέο μοντέλο της Hyundai
NEWSAUTO.GR

Έτσι θα είναι το νέο μοντέλο της Hyundai

Πριν την επίσημη παρουσίαση του νέου Hyundai Bayon, η εταιρεία αποκάλυψε μια εικόνα που δείχνει το πώς θα είναι εμφανισιακά το αυτοκίνητο. Τι λένε οι τρέχουσες πληροφορίες για το εσωτερικό και τα μηχανικά σύνολα του επερχόμενου B-SUV;

Έτσι θα είναι το νέο μοντέλο της Hyundai

Η Hyundai ετοιμάζεται να αποκαλύψει τη νέα γενιά του Bayon, η παρουσίαση του οποίου θα γίνει την 1η Οκτωβρίου. Προκειμένου να κρατήσουν το ενδιαφέρον μας τεταμένο μέχρι τότε, οι Κορεάτες μας έδωσαν μια πρώτη γεύση από το πώς θα είναι το νέο μοντέλο, δημοσιεύοντας ένα σκίτσο που δείχνει το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου.

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