Οδηγούμε την Suzuki SV-7GX στο Λουτράκι - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε την Suzuki SV-7GX στο Λουτράκι - Πόσο κοστίζει;

Η Suzuki παρουσίασε στην Ελλάδα την καινούρια SV-7GX και είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε την πρώτη οδηγική γεύση στο Λουτράκι.

Οδηγούμε την Suzuki SV-7GX στο Λουτράκι - Πόσο κοστίζει;
«Το Λουτράκι δεν είναι τυχαία τοποθεσία για την παρουσίαση της SV-7GX, καθώς θέλουμε να δείξουμε ότι η μοτοσικλέτα είναι φτιαγμένη για αποδράσεις, βόλτες και διασκέδαση». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια των ανθρώπων της Suzuki στην πρώτη παρουσίαση επί ελληνικού εδάφους της πολύ σημαντικής SV-7GX.

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