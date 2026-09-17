Οδηγούμε την Suzuki SV-7GX στο Λουτράκι - Πόσο κοστίζει;

«Το Λουτράκι δεν είναι τυχαία τοποθεσία για την παρουσίαση της SV-7GX, καθώς θέλουμε να δείξουμε ότι η μοτοσικλέτα είναι φτιαγμένη για αποδράσεις, βόλτες και διασκέδαση». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια των ανθρώπων της Suzuki στην πρώτη παρουσίαση επί ελληνικού εδάφους της πολύ σημαντικής SV-7GX.