Αυτό το κινέζικο hatchback έρχεται να κατακτήσει την Ευρώπη

Το μικρό ηλεκτρικό της Geely είναι best seller στην Κίνα και η εταιρεία θεωρεί ότι θα βάλει πολύ δύσκολα και στους Ευρωπαίους.