Αυτό το κινέζικο hatchback έρχεται να κατακτήσει την Ευρώπη
NEWSAUTO.GR

Αυτό το κινέζικο hatchback έρχεται να κατακτήσει την Ευρώπη

Το μικρό ηλεκτρικό της Geely είναι best seller στην Κίνα και η εταιρεία θεωρεί ότι θα βάλει πολύ δύσκολα και στους Ευρωπαίους.

Αυτό το κινέζικο hatchback έρχεται να κατακτήσει την Ευρώπη
Το Geely E2 έρχεται στην Ευρώπη με έναν συνδυασμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος: χαμηλή τιμή, μεγάλους χώρους για την κατηγορία και τεχνολογία που συνήθως συναντάμε σε ακριβότερα μοντέλα.

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