Αυτό το κινέζικο hatchback έρχεται να κατακτήσει την Ευρώπη
Αυτό το κινέζικο hatchback έρχεται να κατακτήσει την Ευρώπη
Το μικρό ηλεκτρικό της Geely είναι best seller στην Κίνα και η εταιρεία θεωρεί ότι θα βάλει πολύ δύσκολα και στους Ευρωπαίους.
Το Geely E2 έρχεται στην Ευρώπη με έναν συνδυασμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος: χαμηλή τιμή, μεγάλους χώρους για την κατηγορία και τεχνολογία που συνήθως συναντάμε σε ακριβότερα μοντέλα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα