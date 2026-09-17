MG ZS MAX: Aλλάζει τα δεδομένα στα οικογενειακά SUV

Η κατηγορία των C-SUV αποτελεί σήμερα το πιο

πεδίο της αγοράς αυτοκινήτου. Οι υποψήφιοι αγοραστές αναζητούν ένα μοντέλο που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της

, να εξυπηρετεί τις οικογενειακές μετακινήσεις και παράλληλα να προσφέρει