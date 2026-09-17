Ποια βενζίνη; Οι κάτοχοι αυτών των αυτοκινήτων καίνε τα μισά - Και δεν είναι ηλεκτρικά

Το κόστος του καυσίμου έχει επιστρέψει στην κορυφή των εξόδων που απασχολούν τον Έλληνα οδηγό. Στις 14 Σεπτεμβρίου η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων είχε φτάσει στα 2,16 ευρώ/λίτρο, όταν το υγραέριο κίνησης βρισκόταν περίπου στα 0,98 ευρώ/λίτρο. Με απλά λόγια, η τιμή του LPG στην αντλία είναι σήμερα χαμηλότερη από τη μισή της βενζίνης.



Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο LPG κοστίζει λιγότερο από το μισό σε καύσιμο. Η κατανάλωση σε λίτρα είναι υψηλότερη όταν ο κινητήρας λειτουργεί με υγραέριο. Όμως η τεράστια διαφορά στην τιμή ανά λίτρο αλλάζει σημαντικά την τελική εξίσωση

Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Σε αντίθεση με μια παλαιότερη λογική, όπου το LPG συνδεόταν κυρίως με μετατροπές αυτοκινήτων βενζίνης, σήμερα υπάρχουν εργοστασιακές εκδόσεις διπλού καυσίμου, σχεδιασμένες εξαρχής ώστε να λειτουργούν τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο.