Δες πώς θα καταφέρεις να μειώσεις την κατανάλωση του αυτοκινήτου σου

Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν φτάσει και πάλι στα ύψη, ψάχνουμε τρόπους να μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμου του κινητήρα. Με τις παρακάτω συμβουλές, θα καταφέρουμε μακροπρόθεσμα να εξοικονομήσουμε χρήματα.