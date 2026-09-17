Δες πώς θα καταφέρεις να μειώσεις την κατανάλωση του αυτοκινήτου σου
NEWSAUTO.GR

Δες πώς θα καταφέρεις να μειώσεις την κατανάλωση του αυτοκινήτου σου

Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν φτάσει και πάλι στα ύψη, ψάχνουμε τρόπους να μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμου του κινητήρα. Με τις παρακάτω συμβουλές, θα καταφέρουμε μακροπρόθεσμα να εξοικονομήσουμε χρήματα.

Δες πώς θα καταφέρεις να μειώσεις την κατανάλωση του αυτοκινήτου σου
UPD:
Η τιμή των καυσίμων έχει πάρει για τα καλά τον ανήφορο. Πλέον, η αμόλυβδη βενζίνη κοστίζει κατά μέσο όρο πάνω από 2,10 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έχει επίσης σκαρφαλώσει πάνω από τα 2 ευρώ/λίτρο.

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UPD:
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