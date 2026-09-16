Αστυνομικός σοκάρει: Δώστε τους επικίνδυνους οδηγούς - Τι μπορεί να κάνει ένας οδηγός στην Ελλάδα

Να συγκρατούν την πινακίδα και να ενημερώνουν την αστυνομία όταν αντιλαμβάνονται επικίνδυνη συμπεριφορά στον δρόμο καλεί τους οδηγούς αξιωματικός της ισπανικής Τροχαίας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο κινητό τηλέφωνο, αλλά και στη συμβολή πολιτών στον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και περιστατικών υπερβολικής ταχύτητας.

16.09.2026, 21:34