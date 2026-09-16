Αστυνομικός σοκάρει: Δώστε τους επικίνδυνους οδηγούς - Τι μπορεί να κάνει ένας οδηγός στην Ελλάδα
Αστυνομικός σοκάρει: Δώστε τους επικίνδυνους οδηγούς - Τι μπορεί να κάνει ένας οδηγός στην Ελλάδα
Η προτροπή μιας αστυνομικού προς τους πολίτες να ενημερώνουν τις Αρχές όταν βλέπουν σοβαρές παραβάσεις θέτει ένα ουσιαστικό ζήτημα: πώς μπορεί ένας οδηγός να βοηθήσει στην αποτροπή ενός τροχαίου, χωρίς να κινδυνεύσει ο ίδιος.
Η θέση που της αποδίδεται είναι ότι η πρόληψη των τροχαίων χρειάζεται και τη συμμετοχή όσων βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο. Η αμηχανία απέναντι στην καταγγελία ή η αντίληψη ότι πρόκειται αποκλειστικά για δουλειά της αστυνομίας μπορεί να αφήσει μια επικίνδυνη κατάσταση να συνεχίζεται. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η σημασία της οδικής παιδείας και της εφαρμογής των κανόνων στην πράξη. Το δημοσίευμα, πάντως, δεν κατονομάζει την αξιωματικό ούτε παραπέμπει στην αρχική συνέντευξη, επομένως δεν επιβεβαιώνεται ανεξάρτητα ο ακριβής χρόνος και η διατύπωση των δηλώσεων.
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Να συγκρατούν την πινακίδα και να ενημερώνουν την αστυνομία όταν αντιλαμβάνονται επικίνδυνη συμπεριφορά στον δρόμο καλεί τους οδηγούς αξιωματικός της ισπανικής Τροχαίας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο κινητό τηλέφωνο, αλλά και στη συμβολή πολιτών στον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και περιστατικών υπερβολικής ταχύτητας.
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