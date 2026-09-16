Το αφεντικό της Audi ξεσπάει: Αυτά τα αυτοκίνητα δεν έπρεπε να γίνουν ποτέ ηλεκτρικά
NEWSAUTO.GR

Το αφεντικό της Audi ξεσπάει: Αυτά τα αυτοκίνητα δεν έπρεπε να γίνουν ποτέ ηλεκτρικά

Ο επικεφαλής της Audi, Gernot Döllner, ξεσπά τονίζοντάς ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν πρέπει να γίνει ποτέ ηλεκτρικά…

Το αφεντικό της Audi ξεσπάει: Αυτά τα αυτοκίνητα δεν έπρεπε να γίνουν ποτέ ηλεκτρικά

Η Audi διατηρεί χώρο για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στην κορυφή της γκάμας της, με τον Gernot Döllner να συνδέει την επιλογή με τις απαιτήσεις των ίδιων των πελατών. Σύμφωνα με δηλώσεις του στο Automotive News, τις οποίες αναπαράγει το Autoblog, όσο ανεβαίνει κανείς στις ακριβότερες κατηγορίες, τόσο ισχυρότερη παραμένει η προτίμηση των φίλων του αυτοκινήτου για έναν θερμικό κινητήρα. Στις χαμηλότερες κατηγορίες, εκτιμά ο ίδιος, τα αμιγώς ηλεκτρικά γίνονται ευκολότερα αποδεκτά.

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