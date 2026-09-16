Είμαστε κοντά σε νέο ρεκόρ στις τιμές των καυσίμων;
Είμαστε κοντά σε νέο ρεκόρ στις τιμές των καυσίμων;
Οι νέες αυξήσεις από τα διυλιστήρια και η αμόλυβδη πάνω από τα 2,15 ευρώ/λίτρο επαναφέρουν ένα ερώτημα που είχε να απασχολήσει σοβαρά τους οδηγούς από το 2022: πόσο απέχουμε από το ακριβότερο λίτρο βενζίνης που έχουμε πληρώσει ποτέ στην Ελλάδα;
Η νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων αρχίζει να αποκτά διαστάσεις που θυμίζουν την ενεργειακή κρίση του 2022. Η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 2,15 ευρώ/λίτρο και οι σημερινές ανατιμήσεις από τα διυλιστήρια δείχνουν ότι η πίεση στις αντλίες δεν έχει ολοκληρωθεί.
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