Αποστολή Newsauto στη Γερμανία: Γνωρίζουμε το νέο Volkswagen ID.3 GTI (+ video)

Η Volkswagen γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία του ηλεκτρικού της χάτσμπακ, με το εμβληματικό λογότυπο να βρίσκει τη θέση του -για πρώτη φορά- στο αμάξωμά του.