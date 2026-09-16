Αποστολή Newsauto στη Γερμανία: Γνωρίζουμε το νέο Volkswagen ID.3 GTI (+ video)
Αποστολή Newsauto στη Γερμανία: Γνωρίζουμε το νέο Volkswagen ID.3 GTI (+ video)
Η Volkswagen γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία του ηλεκτρικού της χάτσμπακ, με το εμβληματικό λογότυπο να βρίσκει τη θέση του -για πρώτη φορά- στο αμάξωμά του.
Πενήντα χρόνια μετά την παρουσίαση του πρώτης γενιάς Golf GTI, η Volkswagen περνά σε μια νέα εποχή, μεταφέροντας τον εμβληματικό λογότυπο στην ηλεκτροκίνηση.
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