Ο ιδρυτής της NIO στο newsauto: «Στην Ευρώπη θα κινηθούμε ακόμη πιο μεθοδικά»

Η παρουσία του William Li στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα δεν είναι μία τυπική επίσκεψη. Ο άνθρωπος που ίδρυσε τη NIO και εξακολουθεί να βρίσκεται στο τιμόνι της ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος πραγματοποιεί σειρά επαφών με εισαγωγείς, στελέχη των ευρωπαϊκών ομάδων, πελάτες και συνεργάτες, σε μία περίοδο κατά την οποία η κινεζική εταιρεία ανασχεδιάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αναπτυχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι αυτή τη φορά ο Li επέλεξε να μιλήσει ο ίδιος σε περιορισμένο αριθμό ευρωπαϊκών Μέσων Ενημέρωσης, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και το Newsauto. Είναι από τις λίγες φορές που ο ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας μιλά τόσο ανοιχτά προς την ευρωπαϊκή δημοσιογραφική κοινότητα για τη στρατηγική, τις δυσκολίες, αλλά και τις φιλοδοξίες της NIO στην περιοχή...





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