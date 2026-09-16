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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας - Πόσο θα διαρκέσουν;
NEWSAUTO.GR

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας - Πόσο θα διαρκέσουν;

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, λόγω εργασιών που θα διαρκέσουν έως τις 26 Οκτωβρίου.

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας - Πόσο θα διαρκέσουν;
UPD:
Οι εργασίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 20:00, και κάθε Σάββατο από τις 07:00 έως τις 17:00.

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UPD:
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