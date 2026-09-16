Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας - Πόσο θα διαρκέσουν;

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, λόγω εργασιών που θα διαρκέσουν έως τις 26 Οκτωβρίου.