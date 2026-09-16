Έρχεται νέος αντίπαλος για τα VW ID.Polo και Renault 5 E-Tech Electric
NEWSAUTO.GR

Έρχεται νέος αντίπαλος για τα VW ID.Polo και Renault 5 E-Tech Electric

Η Chery Automotive επιταχύνει την επέκτασή της στην Ευρώπη, προγραμματίζοντας την παρουσίαση του νέου Q εντός του επόμενου χρόνου.

Έρχεται νέος αντίπαλος για τα VW ID.Polo και Renault 5 E-Tech Electric
Η Chery Automotive στοχεύει στην εντονότερη παρουσία της και την αύξηση του μεριδίου αγοράς στη Γηραιά Ήπειρο και τα στελέχη της φροντίζουν γι’ αυτό. Όπως ανακοινώθηκε, για να το επιτύχουν σκοπεύουν να εισάγουν σε αυτή δύο νέα μοντέλα της στο επόμενο έτος.

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