Η εντυπωσιακή Zontes 703T διαθέσιμη στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Η εντυπωσιακή Zontes 703T διαθέσιμη στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Η Zontes ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης στην Ελλάδα της εντυπωσιακής 703Τ με πλήρη εξοπλισμό και κορυφαίες επιδόσεις.

Η εντυπωσιακή Zontes 703T διαθέσιμη στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Η νέα Zontes 703T είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, με τις πρώτες μοτοσικλέτες να έχουν ήδη παραδοθεί μέσω του δικτύου συνεργατών της σε εκείνους που τις είχαν παραγγείλει.

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