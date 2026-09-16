Η εντυπωσιακή Zontes 703T διαθέσιμη στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Η νέα Zontes 703T είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, με τις πρώτες μοτοσικλέτες να έχουν ήδη παραδοθεί μέσω του δικτύου συνεργατών της σε εκείνους που τις είχαν παραγγείλει.