Χαμός με τις Bentley στην Ελλάδα!
Χαμός με τις Bentley στην Ελλάδα!
Μπορεί η Bentley να απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο αγοραστικό κοινό, όμως η παρουσία της στην ελληνική αγορά είναι ισχυρότερη απ’ όσο θα περίμενε κανείς…
Μπορεί η Bentley να απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο αγοραστικό κοινό, όμως η παρουσία της στην ελληνική αγορά είναι ισχυρότερη απ’ όσο θα περίμενε κανείς…
UPD:
Η βρετανική μάρκα αποτελεί ένα από τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Εκτός από την σχεδίαση, χαρακτηρίζεται από την χειροποίητη πολυτέλεια, τις επιδόσεις των μοντέλων της ενώ διαθέτει για τους πελάτες σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης.
UPD:
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