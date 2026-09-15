Αυτό είναι το καυτό αυτοκίνητο που οδήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Πόσο κοστίζει;

Δεν ήταν μία συνηθισμένη βόλτα, ούτε ένα συνηθισμένο Toyota. Στις 24 Ιουνίου, λίγο πριν από την εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του Ellinikon Sports Park και οδήγησε το Toyota GR Yaris 2026 Aero Performance, έχοντας στη θέση του συνοδηγού τον Mads Østberg, πρώην εργοστασιακό οδηγό του WRC με Ford και Citroën.

Η συγκεκριμένη έκδοση βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της οικογένειας GR Yaris και αποτελεί ίσως την πιο καθαρή μεταφορά της τεχνογνωσίας της Toyota Gazoo Racing από τους αγώνες σε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κυκλοφορήσει κανονικά στον δρόμο.

Μάλιστα, κατά την ίδια επίσκεψη ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στη θέση του συνοδηγού ενός πρωτοποριακού υδρογονοκίνητου GR Yaris, ενός αυτοκινήτου με το οποίο η Toyota δοκιμάζει την καύση υδρογόνου ως μία ακόμη πιθανή λύση για τη μείωση των εκπομπών χωρίς να εξαφανιστεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης...





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