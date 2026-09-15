ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα - Ήχησε το 112

Αυτό είναι το καυτό αυτοκίνητο που οδήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Αυτό είναι το καυτό αυτοκίνητο που οδήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Πόσο κοστίζει;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ενός από τα πιο ιδιαίτερα αυτοκίνητα επιδόσεων που κυκλοφορούν σήμερα. Το Toyota GR Yaris Aero Performance έχει τετρακίνηση, 280 ίππους και τεχνολογία που εξελίχθηκε μέσα στους αγώνες. Πλέον γνωρίζουμε και πόσο κοστίζει στην Ελλάδα.

Αυτό είναι το καυτό αυτοκίνητο που οδήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Πόσο κοστίζει;
UPD:

Δεν ήταν μία συνηθισμένη βόλτα, ούτε ένα συνηθισμένο Toyota. Στις 24 Ιουνίου, λίγο πριν από την εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του Ellinikon Sports Park και οδήγησε το Toyota GR Yaris 2026 Aero Performance, έχοντας στη θέση του συνοδηγού τον Mads Østberg, πρώην εργοστασιακό οδηγό του WRC με Ford και Citroën.

Η συγκεκριμένη έκδοση βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της οικογένειας GR Yaris και αποτελεί ίσως την πιο καθαρή μεταφορά της τεχνογνωσίας της Toyota Gazoo Racing από τους αγώνες σε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κυκλοφορήσει κανονικά στον δρόμο.

Μάλιστα, κατά την ίδια επίσκεψη ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στη θέση του συνοδηγού ενός πρωτοποριακού υδρογονοκίνητου GR Yaris, ενός αυτοκινήτου με το οποίο η Toyota δοκιμάζει την καύση υδρογόνου ως μία ακόμη πιθανή λύση για τη μείωση των εκπομπών χωρίς να εξαφανιστεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης