Ήρθε τελικά η ώρα να δούμε το πολυαναμενόμενο Tesla Roadster;

Η δεύτερη γενιά του Tesla Roadster έχει αποκτήσει μυθικό χαρακτήρα ανάμεσα στους fan της εταιρείας. Αποκαλύφθηκε σαν… guest star το 2017, στην επίσημη παρουσίαση του Tesla Semi, ενώ αρχικά θα έκανε το ντεμπούτο του το 2020.