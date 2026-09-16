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Ήρθε τελικά η ώρα να δούμε το πολυαναμενόμενο Tesla Roadster;
NEWSAUTO.GR

Ήρθε τελικά η ώρα να δούμε το πολυαναμενόμενο Tesla Roadster;

Η Tesla έκανε μια πολλά υποσχόμενη ανάρτηση στο X, με την οποία καταλαβαίνουμε πως το νέο Roadster δεύτερης γενιάς θα κάνει το ντεμπούτο του σύντομα, έπειτα από αναβολές έξι ετών.

Ήρθε τελικά η ώρα να δούμε το πολυαναμενόμενο Tesla Roadster;
Η δεύτερη γενιά του Tesla Roadster έχει αποκτήσει μυθικό χαρακτήρα ανάμεσα στους fan της εταιρείας. Αποκαλύφθηκε σαν… guest star το 2017, στην επίσημη παρουσίαση του Tesla Semi, ενώ αρχικά θα έκανε το ντεμπούτο του το 2020.

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