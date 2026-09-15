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Ιδού το «διαστημικό« νέο Kia PV7 - Θα έρθει και στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Ιδού το «διαστημικό« νέο Kia PV7 - Θα έρθει και στην Ελλάδα;

Με 23 διαφορετικές παραλλαγές, το Kia PV7 είναι το νέο ηλεκτρικό επαγγελματικό μοντέλο της εταιρείας, και προσφέρεται τόσο σε van όσο και σε επιβατική έκδοση με έως 11 θέσεις.

Ιδού το «διαστημικό« νέο Kia PV7 - Θα έρθει και στην Ελλάδα;
UPD:
Η Kia παρουσίασε το νέο ηλεκτρικό van της, το οποίο είναι το PV7. Στη γκάμα τοποθετείται πάνω από το PV5 και προσφέρει αυξημένη ικανότητα φόρτωσης, τόσο στον τομέα του όγκου όσο και σε αυτόν του βάρους.

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UPD:
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