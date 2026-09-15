Ιδού το «διαστημικό« νέο Kia PV7 - Θα έρθει και στην Ελλάδα;

Η Kia παρουσίασε το νέο ηλεκτρικό van της, το οποίο είναι το PV7. Στη γκάμα τοποθετείται πάνω από το PV5 και προσφέρει αυξημένη ικανότητα φόρτωσης, τόσο στον τομέα του όγκου όσο και σε αυτόν του βάρους.