Οι κινέζοι «έκλεψαν» το ελληνικό Pony και το βγάζουν στην παραγωγή
NEWSAUTO.GR

Οι κινέζοι «έκλεψαν» το ελληνικό Pony και το βγάζουν στην παραγωγή

Το όνομα που στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένο με ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας επιστρέφει στην Ευρώπη από… την Κίνα.

Οι κινέζοι «έκλεψαν» το ελληνικό Pony και το βγάζουν στην παραγωγή
UPD:

Η Pony.ai παρουσιάζει αυτές τις ημέρες στο Αννόβερο ένα αμιγώς ηλεκτρικό, αυτόνομο βαρύ φορτηγό επιπέδου Level 4 και ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την εμφάνιση του ελληνικού Pony στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο όνομα φιγουράρει ξανά πάνω σε ένα όχημα που φιλοδοξεί να αλλάξει τις μεταφορές. Μόνο που αυτή τη φορά δεν πρόκειται για το λιτό, τετραγωνισμένο αυτοκίνητο της ελληνικής NAMCO, αλλά για ένα τεράστιο ηλεκτρικό φορτηγό γεμάτο αισθητήρες, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη.

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