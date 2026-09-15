Θα δούμε και εδώ το ηλεκτρικό των 7.000 ευρώ;
NEWSAUTO.GR

Θα δούμε και εδώ το ηλεκτρικό των 7.000 ευρώ;

To μικροσκοπικό μοντέλο της βιετναμέζικης εταιρείας ενδέχεται να κυκλοφορήσει και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Θα δούμε και εδώ το ηλεκτρικό των 7.000 ευρώ;
Η εποχή των μικρών και πραγματικά προσιτών αυτοκινήτων φαίνεται πως επιστρέφει. Και η VinFast θέλει να πάρει θέση σε αυτή την αγορά με ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο, το VF 2, ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό όχημα.

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