Η Kove 800X έγινε ακόμα πιο value for money
Η Kove 800X έγινε ακόμα πιο value for money
Η Kove μειώνει έως 500 ευρώ τις τιμές των τριών εκδόσεων της 800X.
Η Kove 800X είναι μια μοτοσικλέτα που έχει «μιλήσει» στις καρδιές των πιο… αγριεμένων αναβατών enduro.
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