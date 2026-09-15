Κι όμως έγινε: Το φορτηγό από τα Lidl είναι χωρίς οδηγό
Κι όμως έγινε: Το φορτηγό από τα Lidl είναι χωρίς οδηγό
Αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, πέρασε πλέον στην κανονική εμπορική λειτουργία. Η Lidl έβαλε στους δρόμους φορτηγό χωρίς οδηγό και χωρίς καν καμπίνα οδηγού...
Δεν πρόκειται για επίδειξη σε πίστα, ούτε για ένα όχημα που κινείται αποκλειστικά μέσα σε περιφραγμένο logistics center. Η σουηδική Einride και η Lidl ανακοίνωσαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2026, την έναρξη καθημερινών μεταφορών με αυτόνομο φορτηγό επιπέδου SAE Level 4, το οποίο κινείται σε δημόσιο οδικό δίκτυο στη Γερμανία.
Και αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια αλλάζει την εικόνα: η αυτόνομη οδήγηση στα βαρέα οχήματα αρχίζει να περνά από το στάδιο των πειραμάτων στην πραγματική εφοδιαστική αλυσίδα.
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Και αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια αλλάζει την εικόνα: η αυτόνομη οδήγηση στα βαρέα οχήματα αρχίζει να περνά από το στάδιο των πειραμάτων στην πραγματική εφοδιαστική αλυσίδα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
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