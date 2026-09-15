Κι όμως έγινε: Το φορτηγό από τα Lidl είναι χωρίς οδηγό

Δεν πρόκειται για επίδειξη σε πίστα, ούτε για ένα όχημα που κινείται αποκλειστικά μέσα σε περιφραγμένο logistics center. Η σουηδική Einride και η Lidl ανακοίνωσαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2026, την έναρξη καθημερινών μεταφορών με, το οποίο κινείται σε δημόσιο οδικό δίκτυο στη Γερμανία.Και αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια αλλάζει την εικόνα: η αυτόνομη οδήγηση στα βαρέα οχήματα αρχίζει να περνά από το στάδιο των πειραμάτων στην πραγματική εφοδιαστική αλυσίδα.