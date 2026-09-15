Ένα στα δέκα καινούρια αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι κινεζικό!
Ένα στα δέκα καινούρια αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι κινεζικό!
Το μερίδιο των Κινέζων συνεχώς μεγαλώνει. Ποιες μάρκες πρωταγωνιστούν στην Ελλάδα;
Με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς στην ελληνική αγορά οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.
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