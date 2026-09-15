Τα αυτοκίνητα θα μάθουν και… κολύμπι
NEWSAUTO.GR

Τα αυτοκίνητα θα μάθουν και… κολύμπι

Η Mercedes κατοχύρωσε πρόσφατα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο προβλέπει ένα σύστημα που θα επιτρέπει στα αυτοκίνητα να ελέγχονται στο… νερό.

Τα αυτοκίνητα θα μάθουν και… κολύμπι
Η Mercedes εξετάζει έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο να διευρύνει τις δυνατότητες των off-road μοντέλων της, καθώς ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιγράφει ένα σύστημα που θα μπορούσε να μετατρέψει ένα αυτοκίνητο σε… αμφίβιο.

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