Τα αυτοκίνητα θα μάθουν και… κολύμπι
Τα αυτοκίνητα θα μάθουν και… κολύμπι
Η Mercedes κατοχύρωσε πρόσφατα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο προβλέπει ένα σύστημα που θα επιτρέπει στα αυτοκίνητα να ελέγχονται στο… νερό.
Η Mercedes εξετάζει έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο να διευρύνει τις δυνατότητες των off-road μοντέλων της, καθώς ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιγράφει ένα σύστημα που θα μπορούσε να μετατρέψει ένα αυτοκίνητο σε… αμφίβιο.
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