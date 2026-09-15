Θα δούμε το νέο Yugo να γίνεται και κάμπριο;

Η αναβίωση του Yugo αποκτά και… ανοιχτή διάσταση, έστω προς το παρόν σε ψηφιακό επίπεδο, με τη βαλκανική μάρκα να παρουσιάζει ένα νέο Cabrio concept και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη περισσότερες εκδόσεις.