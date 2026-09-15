Θα δούμε το νέο Yugo να γίνεται και κάμπριο;
Θα δούμε το νέο Yugo να γίνεται και κάμπριο;
Η βαλκανική μάρκα ετοιμάζει την επιστροφή του πάμφθηνου αυτοκινήτου της και μαζεύονται πολλές πιθανότητες να δούμε και «ανοιχτή» εκδοχή του.
Η αναβίωση του Yugo αποκτά και… ανοιχτή διάσταση, έστω προς το παρόν σε ψηφιακό επίπεδο, με τη βαλκανική μάρκα να παρουσιάζει ένα νέο Cabrio concept και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη περισσότερες εκδόσεις.
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