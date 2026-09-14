Σάλος με οδηγούς των Tesla που κοιμούνται εν κινήσει
Σάλος με οδηγούς των Tesla που κοιμούνται εν κινήσει
Αντιδράσεις ακόμα και στην Αμερικανική Βουλή έχουν προκαλέσει δεκάδες βίντεο που δείχνουν οδηγούς Tesla να κοιμούνται πίσω από το τιμόνι ενώ το αυτοκίνητο κινείται με ενεργοποιημένο σύστημα αυτόνομης οδήγησης FSD.
UPD:
Μπορεί η Tesla να έχει κάνει εντυπωσιακά βήματα στην εξέλιξη του συστήματος αυτόνομης οδήγησης Full Self-Driving, όμως το ίδιο το όνομα του συστήματος εξακολουθεί να δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τις πραγματικές δυνατότητές του.
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UPD:
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