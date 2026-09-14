Σάλος με οδηγούς των Tesla που κοιμούνται εν κινήσει

Μπορεί η Tesla να έχει κάνει εντυπωσιακά βήματα στην εξέλιξη του συστήματος αυτόνομης οδήγησης Full Self-Driving, όμως το ίδιο το όνομα του συστήματος εξακολουθεί να δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τις πραγματικές δυνατότητές του.