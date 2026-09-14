Δεν φαντάζεσαι σε τι ποσοστό έχει αλλάξει η Tesla το Cybertruck μέσα σε 3 χρόνια!
NEWSAUTO.GR

Δεν φαντάζεσαι σε τι ποσοστό έχει αλλάξει η Tesla το Cybertruck μέσα σε 3 χρόνια!

Η αμερικάνικη φίρμα έχει τροποποιήσει από το 2023 περίπου το σύνολο των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού της pickup και…συνεχίζει απτόητη.

Δεν φαντάζεσαι σε τι ποσοστό έχει αλλάξει η Tesla το Cybertruck μέσα σε 3 χρόνια!
Η Tesla έχει τον δικό της τρόπο να εξελίσσει τα αυτοκίνητά της, χωρίς να ακολουθεί τους παραδοσιακούς κύκλους των μοντέλων των υπόλοιπων κατασκευαστών, με το Cybertruck να αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα.

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