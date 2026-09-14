Δεν φαντάζεσαι σε τι ποσοστό έχει αλλάξει η Tesla το Cybertruck μέσα σε 3 χρόνια!
Δεν φαντάζεσαι σε τι ποσοστό έχει αλλάξει η Tesla το Cybertruck μέσα σε 3 χρόνια!
Η αμερικάνικη φίρμα έχει τροποποιήσει από το 2023 περίπου το σύνολο των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού της pickup και…συνεχίζει απτόητη.
Η Tesla έχει τον δικό της τρόπο να εξελίσσει τα αυτοκίνητά της, χωρίς να ακολουθεί τους παραδοσιακούς κύκλους των μοντέλων των υπόλοιπων κατασκευαστών, με το Cybertruck να αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα