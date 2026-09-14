Έτσι θα είναι το νέο Pickup της Mitsubishi
Έτσι θα είναι το νέο Pickup της Mitsubishi
Το Mitsubishi Triton ετοιμάζεται για δυναμική ανανέωση, με εμφάνιση εμπνευσμένη από το νέο Pajero, περισσότερη τεχνολογία και υβριδικές λύσεις που αλλάζουν τα δεδομένα.
Το Mitsubishi Triton ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς η ιαπωνική εταιρεία σχεδιάζει μια σημαντική ανανέωση του δημοφιλούς pickup, με στόχο να το κρατήσει ανταγωνιστικό απέναντι στις ολοένα περισσότερες και πιο εξελιγμένες προτάσεις της κατηγορίας. Η έκτη γενιά του μοντέλου παρουσιάστηκε το 2023, όμως η Mitsubishi φαίνεται πως ήδη εξετάζει τις αλλαγές που θα χρειαστούν ώστε το Triton να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια.
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