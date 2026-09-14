Έτσι θα είναι το νέο Pickup της Mitsubishi

Το Mitsubishi Triton ετοιμάζεται για δυναμική ανανέωση, με εμφάνιση εμπνευσμένη από το νέο Pajero, περισσότερη τεχνολογία και υβριδικές λύσεις που αλλάζουν τα δεδομένα.